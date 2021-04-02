Год кролика

Диетолог назвала полезные для печени продукты

Нужно налегать на высокобелковую пищу, а также на овощи, злаки и фрукты

2 апреля 2021, 08:40, Никита Черников

Врач-диетолог Марина Аплетаева перечислила полезные для печени продукты. Её слова приводит сайт телеканала "Звезда".

Специалист рассказала, что в первую очередь для печени полезен белок. При этом желательно, чтобы он не содержал насыщенных жиров в большом количестве. Оптимальным выбором в этом случае будет мясо курицы, индейки и кролика.

Также за счёт большого количества пищевых волокон на состоянии печени благоприятно скажутся злаки, овощи и фрукты. Кроме того, Аплетаева посоветовала включать в рацион растительные масла: льняное, подсолнечное и оливковое.

А вот потребление свинины, баранины и алкоголя, напротив, следует ограничить, предостерегла диетолог.

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