Диетолог предупредила о вреде злоупотребления яйцами

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что излишнее употребление яиц после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами со здоровьем. В беседе с Ura.ru она заявила, что богатые холестерином яйца являются довольно тяжёлым продуктом — сваренные вкрутую они могут стать причиной обострения панкреатита и желчекаменной болезни.

«Как правило, проблемы из-за чрезмерного употребления яиц возникают из-за того, что за время поста перед Пасхой организм перестаёт вырабатывать достаточное количество ферментов, которые способны переваривать сложную пищу животного происхождения. В итоге люди могут столкнуться с обострением желчекаменной болезни и панкреатита, с различными кишечными проблемами. Особенно если в большом количестве съесть яйца и куличи», — объяснила эксперт.

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Русакова посоветовала в течение одного приёма пищи есть не более двух яиц. По её мнению, из длительного поста следует выходить постоянно, употребляя блюда в небольшом количестве. Русакова добавила, что организм сталкивается со значительной нагрузкой от яиц и куличей.