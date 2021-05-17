Диетолог раскрыл идеальное время для завтрака

Завтракать нужно в течение полутора часов после просыпания. В таком случае первый приём пищи даст энергию и избавит от сонливости, рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский.

"Лёгкий завтрак в постель также ничего плохого не несёт, если это не плотный-плотный завтрак с первым, вторым, третьим и десертом", – добавил специалист в беседе с радио Sputnik.

Бобровский подчеркнул, что принимать пищу лучше всего примерно в одно и то же время. Благодаря этому нервная и пищеварительная системы человека адаптируются, что позволит ему насытиться адекватным количеством еды.

Если же завтракать постоянно не хочется, то это может говорить о расстройстве пищевого поведения, оборачивающемся вечерним либо ночным перееданием, предупредил диетолог. По его словам, с нежеланием есть по утрам сталкиваются 30–40% людей с лишним весом.

В таком случае Бобровский посоветовал завтракать через "не могу". Если же у человека нет избыточного веса и других нарушений пищевого поведения, то не есть по утрам вполне допустимо, заключил врач.

Ранее учёные из Австралии рекомендовали вводить в рацион больше овощей и фруктов. По их данным, у людей, которые ежедневно ели не менее 470 граммов этих продуктов, уровень стресса был на 10% ниже, чем у тех, кто употреблял менее 230 граммов.