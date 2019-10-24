Диетолог рассказал о простых способах убрать лишний жир с живота
Помочь могут простые утренние привычки
24 октября 2019, 11:20, Илья Звягинцев
Известный диетолог Сьюзи Баррелл рассказала о простых утренних привычках, которые помогут убрать жир на животе, сообщает "Российская газета".
Она отметила, что важной привычкой должно стать употребление по утрам 300-500 мл воды. К утренним напиткам можно добавить зеленый или травяной чай.
Желающим похудеть нужно чаще устраивать белковый завтрак. Оптимальный вариант – яичница-болтунья с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом. Можно использовать вареные яйца и греческий йогурт.
Хорошая привычка – добавлять к завтраку богатые клетчаткой продукты: фрукты или отруби.
Кроме того, по утрам можно пить кофе, но только без молока. Отказаться стоит от кексов и фруктовых йогуртов.
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