Диетолог рассказал о простых способах убрать лишний жир с живота

Известный диетолог Сьюзи Баррелл рассказала о простых утренних привычках, которые помогут убрать жир на животе, сообщает "Российская газета".

Она отметила, что важной привычкой должно стать употребление по утрам 300-500 мл воды. К утренним напиткам можно добавить зеленый или травяной чай.

Желающим похудеть нужно чаще устраивать белковый завтрак. Оптимальный вариант – яичница-болтунья с овощами, копченым лососем, авокадо и цельнозерновым хлебом. Можно использовать вареные яйца и греческий йогурт.

Хорошая привычка – добавлять к завтраку богатые клетчаткой продукты: фрукты или отруби.

Кроме того, по утрам можно пить кофе, но только без молока. Отказаться стоит от кексов и фруктовых йогуртов.