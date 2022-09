Диетологи назвали самые вредные женские привычки в еде

Американские диетологи назвали самые распространенные пищевые привычки женщин, которые вредят их организму. Таковых набралось порядка десяти.

Как сообщает издание Eat this, not that, многие женщины, в особенности матери малышей, едят стоя, что вредно для организма. Специалисты советуют принимать пищу сидя, использовать тарелку, вилку или ложку и не забывать тщательно пережевывать пищу.

Кроме того, многие матери доедают за детьми различную вредную еду. Диетологи советуют не жалеть продукты и выбрасывать их.

По словам специалистов, вредны и постоянные диеты. Поэтому стоит прислушиваться к своему организму и употреблять только то, что ему нужно. Важно составить рацион, основанный на питательных веществах, витаминах и минералах.

Осторожно нужно подходить и к замене основной еды на питательные батончики и коктейли. Зачастую в них содержится меньше калорий, чем нужно, что быстрее приводит к чувству голода.

Следует наполнять завтрак белковыми продуктами: молоком, греческим йогуртом, овсянкой. При этом частые пропуски завтраков грозят женщинам перееданием вечером. Для смены режима питания нужно плотно позавтракать и несколько раз перекусить в первой половине дня.