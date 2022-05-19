Ди Каприо, Калкин или Миккельсен могут сыграть Путина в сериале по книге «Вся кремлевская рать»
Производством сериала о президенте России занимается компания AR Content, которая принадлежит Александру Роднянскому
Стало известно, кто может сыграть Владимира Путина в сериале по книге «Вся кремлёвская рать». Список кандидатов опубликовал Medialeaks.
Одним из возможных вариантов считают Маколея Калкина, известного по ролям в фильмах серии «Один дома». Ещё два кандидата — Маттиас Шонартс и россиянин Дмитрий Грачев, который пародировал Путина на разных ТВ-шоу.
Также в числе претендентов Леонардо Ди Каприо, который не похож на президента России, но имеет богатый актёрский опыт, и датчанин Мадс Миккельсен.
Производством сериала занимается американская компания AR Content, принадлежащая Александру Роднянскому.
Ранее сообщалось, что на российских телеканалах в ближайшее время начнут показывать фильмы и сериалы иранского производства.