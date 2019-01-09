Дима Билан предложил ввести цензуру на музыку, чтобы не свалиться в "треш"

Российский певец Дима Билан в рамках мероприятия Russian Music Festival, проходящего в ОАЭ, заявил, что в музыке должны быть определенные рамки, пишет "Московский комсомолец".

"В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный треш и вседозволенность, то, может быть, и стоит ввести некие рамки", — отметил Билан.

"Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Я открыт миру, но то, что сейчас происходит, — перебор", — добавил певец.

Он также прокомментировал фестиваль Russian Music Festival. По его словам, подобные мероприятия способствуют укреплению отношений между странами.