«Динамо-Алтай» обменялось победами с ЦСК ВВС из Самары

Хоккеисты команды «Динамо-Алтай» на своей площадке обменялись победами с ЦСК ВВС из Самары. Первые в сезоне 2022/23 года домашние матчи барнаульцев в рамках первенства ВХЛ состоялись 1 и 2 октября на льду «Титов-Арены».

Накануне в первой игре хозяева уступили с результатом 1:4. При этом барнаульцы повели (1:0) после точного броска Дениса Лудцева на 16-й минуте. Однако затем забивали только волжане. Через полминуты первой заброшенной шайбой в ворота Кирилла Волохина ответил нападающий гостей Павел Жирнов. Во втором и третьем периодах барнаульцы пропустили ещё трижды. В итоге — поражение в первой домашней игре сезона 2022/23.

В повторной встрече команде Евгения Бакланова удался волевой реванш. Причём в начале второго периода динамовцы уступали — 0:2, но сумели навязать погоню. В итоге основное время игры завершилось со счётом 4:4, а в овертайме победу алтайским хоккеистам принёс гол защитника Константина Сафонова — 5:4.

Напомним, матчи первого тура первенства ВХЛ 2022/23 динамовцы Алтая проводили в середине сентября в Саратове против местного «Кристалла». Тогда соперники одержали по две победы. Теперь после шести матчей нового сезона у барнаульцев шесть очков и 3-е место в турнирной таблице. Самарцы лидируют, имея в своём активе девять очков. 4 и 5 октября «Динамо-Алтай» и ЦСК ВВС проведут ещё два матча на льду барнаульской «Титов-Арены».