Дипломаты, которых выдворили из США, не могут купить билеты в Москву
Из-за новогодних каникул все билеты на самолеты раскуплены
30 декабря 2016, 15:46
Фото: pixabay.com
Дипломаты из России, которых выдворили из США и объявили персонами нон грата, не могут купить билеты в Москву из-за их отсутствия в преддверии новогодних каникул, пишет "Российская газета".
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Как сообщалось ранее, Америка обязала 35 российских дипломатов в течение трех дней покинуть страну. Они вынуждены ехать из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву.
Новый год они, скорее всего, проведут в самолете. Дипломаты должны покинуть США вместе со своими семьями.
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