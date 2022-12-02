Директор алтайской радиостанции ушёл добровольцем на СВО и записался в десантники

Директор радиостанции PiFm в Горно-Алтайске Ихтиёр Мардиев принял решение оставить занимаемую должность и отправиться на СВО. Об этом сообщили в паблике «Подслушано I Республика Алтай».

Мужчина рассказал коллегам о том, что контракт он подписал около месяца назад, а 1 декабря должна была состояться его отправка в зону проведения спецоперации.

Отмечается, что вместе с Мардиевым из Республики Алтай отправили ещё одного человека, имя которого не называется.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о запрете продажи алкоголя в радиусе километра от воинской части в Алейске, где находятся мобилизованные.