Директор барнаульской УК получил год тюрьмы условно за аварийное дерево, которое упало на женщину

Октябрьский суд Барнаула приговорил к году лишения свободы условно директора управляющей компании за аварийное дерево, которое упало на проходившую мимо женщину. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, мужчину осудили за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Директор управляющей компании он стал в январе 2017 года и должен был обеспечить организацию текущего ремонта, содержания и обслуживания общего имущества жилых многоквартирных домов.

В период с июня 2018 года до 12 июля 2021 года он не провел работу по оценке состояния деревьев, растущих возле дома по улице Тимуровской, 44, и 12 июля один из аварийных тополей упал на проходившую мимо женщину.

Женщина получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.