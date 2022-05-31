Директора уральского лицея потребовали уволить из-за ЛГБТ-танца школьников

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея № 12 в Екатеринбурге, где ученики исполнили «ЛГБТ-танец». Об этом сообщает портал Е1.

Он отметил, что в уральский лицей уже прибыли сотрудники департамента образования.

«Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в своё выступление», — заявил Биктуганов.

Ситуацией заинтересовались в городской мэрии. В ходе проверки удалось установить, что лицеисты представляли номера разных стилей и направлений, их танец не предполагал пропаганду ЛГБТ.

Представители екатеринбургского лицея пояснили, что номер был поставлен в рамках конкурса «Танцевальная галактика».

Напомним, что накануне в Сети появились кадры, на которых подростки делают движения в стиле тверк, а под конец скидывают футболки и остаются с голыми торсами, перетянутыми кожаными ремнями. На заднем фоне виден лиловый дым.