Директором театра кукол в Рубцовске стал физрук

Новым директором Театра кукол имени Брахмана в Рубцовске стал Евгений Ерченко. Раньше мужчина работал учителем физкультуры, сообщает информационный портал Рубцовск.info.

В Рубцовске Ерченко известен как креативный ведущий. Он уже озвучил свои планы на посту руководителя театра. Новый директор будет продолжать традиции основателя театра Андрея Карловича Брахмана, а также сделает упор на проектную деятельность.

Ерченко планирует проводить различные фестивали, а также создать музей кукол.

Отмечается, что он уже отправил артистов рубцовского театра в краевую столицу, чтобы они переняли опыт работы у коллег из барнаульского театра “Сказка“.

Ранее театром руководила дочь его основателя — Земфира Брахман, которая, по информации источников, покинула город.