Дисциплинированный прокурор с Алтая возглавил районное ведомство на Камчатке

В Камчатском крае новым прокурором Соболевского района назначили Сергея Кремера, пишет «АиФ-Камчатка».

Накануне прокурор Камчатки Дмитрий Рычагов представил Кремера руководителям органов местного самоуправления и правоохраны.

«В работе зарекомендовал себя дисциплинированным, грамотным, добросовестным сотрудником», — указали в ведомстве черты характера нового прокурора района.

Кремер служит в органах прокуратуры с 2011 года. Начинал трудовую деятельность с должности помощника прокурора Шипуновского района Алтайского края, в 2018 году был назначен прокурором Ключевского района.