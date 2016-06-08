Дива в положении: СМИ сообщают о беременности Ксении Собчак

Фото: anews.com

Известная телеведущая Ксения Собчак ждет первенца, сообщает в среду, 8 июня, "Комсомольская правда".

Издание подчеркивает, что Собчак в последнее время стала ходить в свободной одежде, прикрывая характерно округлившийся живот. Снимки звезды телеэкрана, позволяющие говорить о том, что она действительно находится в положении, уже вовсю гуляют по сети.

Также отмечается, что Собчак уже принимала от журналистов поздравления в связи со столь значимым событием. Впрочем, пока что комментариев по этому поводу телеведущая не давала.

На фоне новостей о беременности Собчак СМИ активно вспоминают историю, связанную с тем, что сама ведущая в свое время весьма доходчиво объясняла, почему не желает иметь детей.