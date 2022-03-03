Дизайн-проект стелы «Город трудовой доблести» направят на рассмотрение в Российское военно-историческое общество

Представители Барнаула приняли участие в совещании городов, в которых планируют разместить стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Барнаул на совещании представляли заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин и заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

Фёдоров отметил, что место для установки стелы выбрано «на основе градостроительного анализа общественно значимых территорий».

«Высота стелы, как следует из презентации дизайн-проекта, составит более 32 метров. На боковых плоскостях планируется разместить монументально-декоративные панно на основе документальных фотографий времён Великой Отечественной войны, на постаменте — изображения орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, а также сопроводительных текстов о трудовых подвигах жителей города и края в военные годы», — сказано в сообщении мэрии.

Отмечается, что после обсуждения с участием экспертов дизайн-проект направят на рассмотрение в Военно-историческое общество.