Для элиты от счастливых коров. Как в маленьком селе производят самый дорогой сыр на Алтае

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в 15-й раз проходит фестиваль «Дни алтайского сыра». Любители этого популярного продукта посещают экскурсии, мастер-классы и бесплатные дегустации. Вот и корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков (большой фанат сыра) побывал на «Логовской сыроварне», где производят одни из самых дорогих сыров в Алтайском крае. Стоимость килограмма, например, «Чеддера» достигает 2500 рублей. При этом ещё полгода назад его можно было приобрести на 600 рублей дешевле. Руководство сыроварни утверждает, что цены резко выросли из-за санкций и высокого курса доллара. Впрочем, на предприятии уверены, что продукция не уступает по качеству зарубежным аналогам, поэтому такой сыр должен стоить дорого.

Дело в счастливых коровах

Село Логовское в советские годы было одним из самых красивых и богатых в Первомайском районе. Сильный совхоз и несколько крупных промышленных предприятий развалились в начале 90-х. Оборудование продали за бесценок, а сотни людей остались без работы. Всего за 20 лет население Логовского сократилось на несколько тысяч человек. Сегодня на улицах села ощущаются последствия эпохи 90-х: полузаброшенные дома, заросшие кустарником поля и разбитые дороги. Тем удивительнее, что именно здесь расположена сыроварня, где производят дорогие и элитные сыры.

«Логовская сыроварня» начала работу в 2017 году в административном здании в самом центре села. В кабинетах, где раньше дебет с кредитом сводили бухгалтеры, теперь делают закваски и варят сыры. Директор предприятия — Антон Жданов — родился в Барнауле. Высшее образование получил в Российском государственном аграрном университете им. Тимирязева в Москве. Однако после окончания вуза молодой человек решил вернуться на Алтай. В Логовском дедушка Антона Жданова на протяжении многих лет занимался производством сыра и молока. И внук решил продолжить его дело.

«В молочной переработке залогом успеха является молоко. У нас собственное животноводство. Обыкновенные коровы чёрно-пёстрой породы. Чтобы получать качественное молоко, не обязательно иметь швейцарские породы коров или датские. Главное — правильное содержание и кормление животных. Счастливые коровы дают качественное молоко. На больших заводах молоко от разных поставщиков колеблется по качеству. При смешивании молока от счастливой коровы и не очень получается определённый продукт. Мы получаем молочный продукт из хорошего сырья. Добавляя в молоко какую-то культуру, получаем определённую форму молочного продукта. Например, йогурт, сметану, сыр», — пояснил amic.ru руководитель предприятия.

Антон Жданов утверждает, что «Логовская сыроварня» не может тягаться с мощными конкурентами: не те объёмы производства. Ежедневно здесь перерабатывают не более 5 тонн молока. На предприятии работают около 40 человек. Большинство сотрудников — местные жители. Оборудование преимущественно отечественное. При этом некоторые виды сыра, например «Петровский», делают вручную. По словам Жданова, продукцию элитной сыроварни можно найти всего в нескольких точках Барнаула, а также в Бийске и Новосибирске. Основной же объём производства сыров, йогуртов и творога продают в гостиницы, дорогие рестораны и отели.

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Цены повышаются, цены постоянно растут

Сейчас в «Логовской сыроварне» производят почти два десятка видов сыра, а также йогурты, масло, сметану и творог. Средняя стоимость сыров составляет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Антон Жданов уверен, что хороший сыр должен стоить дорого. Поэтому не каждый житель Алтайского края может позволить себе на ужин купить такую продукцию. Впрочем, как говорят на предприятии, покупателей с каждым годом становится всё больше. За дорогим «Чеддером» приходят даже пенсионеры. Сыра же дешевле тысячи рублей за килограмм в Логовском не производят. Впрочем, это только пока. В планах на ближайшие годы — производство более бюджетных сортов: «Российского», «Швейцарского» или «Голландского».

«На килограмм сыра уходит 10 литров сырья, соответственно, выпускаем в день 700-800 бутылок молока. Для сравнения: на других заводах края этот объём делают за один час. Мы можем производить чуть больше, но не торопимся. У нас не массовый продукт. Мы изначально выходили с высокой ценой на рынок, так как используем самое дорогое сырьё и не можем конкурировать с гигантами производства», — добавил Антон Жданов.

По словам директора предприятия, после начала спецоперации и введения санкций против России на рынке начались трудности с упаковкой и сырьём для сыра. Всё это привело к повышению цены на и так дорогой продукт примерно на 30%. Поставщики из Италии, например, не намерены отказываться от сотрудничества с маленькой алтайской сыроварней. Однако изменилась логистика и стоимость сыров может вырасти ещё сильнее.

«Вся упаковка зависима от импортного сырья, как и заквасочные бактерии. Надеемся, что российские биофабрики поддержат нашего производителя сыров, чтобы мы радовали потребителя привычным продуктом. А пока покупаем закваски иностранного производства у российских дистрибьюторов», — сообщил Антон Жданов.