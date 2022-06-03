Для работников Барнаульского патронного завода проводят консультации и ярмарки вакансий, чтобы помочь с трудоустройством

Для работников Барнаульского патронного завода организовали консультационный пункт кадрового центра «Работа в России», сообщили в правительстве Алтайского края. Здесь для сокращённых сотрудников служба занятости будет проводить индивидуальные и коллективные консультации, информационные мероприятия и ярмарки вакансий с привлечением представителей предприятий региона.

Напомним, в конце мая Барнаульский патронный завод, входящий в состав холдинга «Барнаульский станкостроительный завод», уведомил о сокращении части коллектива в связи с ограничением экспорта своей продукции.

«В целом под поэтапное высвобождение попадает около 400 человек, в том числе 300 — сотрудники патронного завода. В связи со сложившейся ситуацией проводится индивидуальная работа, все высвобождаемые находятся в зоне внимания властей», — рассказали в пресс-службе.

Консультационный пункт службы занятости действует на предприятии с 1 июня. Тогда же там провели ярмарку вакансий, которую посетили представители десяти промпредприятий региона и предложили попадающим под сокращение работникам варианты трудоустройства.

В целом, отмечают власти, в крае сохраняется стабильный спрос на кадры, который покрывает потребность заявленных к сокращению сотрудников.

Ранее сообщалось, что Федеральный научно-производственный центр «Алтай» вошёл в чёрный список министерства торговли США.