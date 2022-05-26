Для школьников и студентов увеличили скорость интернета на время подготовки к экзаменам

МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая — в день начала ЕГЭ. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая добавляет до 50% к обычной скорости мобильного интернета.

«Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям», — отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

В конце учебного года пользователи гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе и предназначенными для подготовки к экзаменам, показывает анализ больших данных МегаФона. Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объём трафика на самых популярных ресурсах Алтайского края превысил показатели сентября прошлого года в два раза, в апреле — на 69%, в мае эта тенденция сохраняется.

Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте уверенно держится Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный — этим объясняется высокая позиция в рейтинге. Далее в порядке убывания объёма мобильного трафика — Самарская область, Чечня, Татарстан.

Выпускники Алтайского края также усиленно включились в подготовительный процесс — регион занял четвёртое место в Сибири после Кемеровской области, Красноярского края и Новосибирской области по активности на образовательных сайтах. Чаще всего ученики повторяют школьную программу и проходят пробные тесты при помощи смартфонов — в 83% случаев, на втором месте по популярности USB-модемы и роутеры — 14%, на третьем — планшеты с показателем 1,6%.

Добавим, что школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях — любой удобный тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20%. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.

МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения (объём включённых минут, СМС и гигабайт), но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G увеличивает скорость интернета ещё до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов смогут гораздо быстрее находить информацию и готовиться к экзаменам ещё эффективнее.