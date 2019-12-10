Для сотрудников Росгвардии предлагают ввести единую присягу

В Госдуму внесли законопроект, который вводит для сотрудников войск национальной гвардии единый текст присяги и порядок ее принесения, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента. Там же опубликован полный текст документа.

Авторами инициативы стали глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн. В пояснительной записке сообщается, что "в настоящее время в государственных органах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие специальные звания – присягу". Кроме того присягу в России также приносят судьи, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

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Для сотрудников Росгвардии сейчас нет единой присяги. При этом среди них есть как военнослужащие, так и те, кто имеет специальное звание сотрудников полиции, отмечают авторы законопроекта. А потому логично ввести для них специальный текст и порядок принесения.

"Таким образом, возникает правовая коллизия, когда сотрудники Росгвардии должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел, хотя ее смысл и содержание никак не связаны со службой в Росгвардии и относятся совершенно к иному органу государственной власти", – поясняется в законопроекте.

Авторы инициативы предложили также и текст присяги, которую будут принимать росгвардейцы.

"Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии: уважать и защищать права и свободы человека и гражданина; свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью; достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка; хранить государственную и служебную тайну", – так звучит вариант, предложенный в законопроекте.

"Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания", – объяснил Василий Пискарев.