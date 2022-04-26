Для сотрудников «Росводоканал Барнаул» провели учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Сотрудникам барнаульского водоканала напомнили теорию и практику по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Практическое занятие прошло на территории одного из объектов предприятия.

В обучении приняли участие восемь сотрудников очистных сооружений речной воды и электроцеха. Они попрактиковались в использовании противогазов, а также отработали действия в случае отключения электроэнергии и подачи воздуха в убежище.

Добавим, что занятия по ГО и ЧС проводятся для сотрудников барнаульского водоканала ежемесячно в соответствии с разработанным на предприятии графиком.

ООО «Барнаульский водоканал»

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