Дмитрий Гордон сообщил, что Минск собирается отдать задержанных россиян Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных россиян. По его словам, правоохранители получат соответствующее разрешение.

"Будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и на Украину", – сказал Гордон в эфире "Радио Свобода".

Журналист рассчитывает на передачу всех лиц, причастных к "преступлениям против Украины".

Напомним, что 29 июля в Белоруссии задержали группу россиян. Их подозревают в подготовке терактов. В правоохранительных органах утверждают, что на территорию Белоруссии прибыло 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период выборов президента, которые намечены на 9 августа.