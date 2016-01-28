Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении тарифов ЖКХ на 4 % с 1 июля. Такое заявление глава кабмина сделал на форуме "Единой России", сообщают "Известия".

"Мы определяли приоритеты, исходя из конкретных запросов людей. Это вода, свет, тепло — элементарные блага, которые должны поступать без перебоев. И цена за эти услуги, которая указывается в платежном документе, должна быть не заоблачной, но при этом обеспечивать соответствующую окупаемость", – сказал Медведев.

Он также напомнил, что властям во всех регионах России нужно реагировать на "внезапные скачки в счетах". Также он добавил, что плательщики всегда имеют право проверить обоснованность платежей по ЖКХ.