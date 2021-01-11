Дмитрий Песков опроверг сообщения о вакцинации Владимира Путина от COVID-19

Президент России Владимир Путин пока не прививался от коронавируса, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя очередные слухи о вакцинации главы государства.

"Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, что во время большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки из Алтайского края, сообщил, что пока не привился от коронавируса. При этом он пообещал пройти вакцинацию "как только это станет возможно".

Накануне в России выявили 22 851 случай COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 3,4 млн человек, 61 тысяча пациентов скончалась.