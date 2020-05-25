Дмитрий Песков вылечился от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выписан из больницы, сообщает Daily Storm со ссылкой на его жену Татьяну Навку.

"Все хорошо, все вышли из больницы, чувствуем себя хорошо. Будем находиться где-то еще неделю на карантине", – сказала фигуристка.

Напомним, о заболевании официального представителя Кремля стало известно 12 мая. Тогда его супруга сообщила, что они оба заразились коронавирусной инфекцией.

Как сообщал amic.ru, 19 мая от COVID-19 вылечился премьер-министр России Михаил Мишустин. На данный момент глава кабмина уже вернулся к исполнению своих обязанностей, которые временно исполнял Андрей Белоусов.