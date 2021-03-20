Дмитрий Певцов призвал "навсегда закрыть" Twitter в России

Актёр объяснил, почему придерживается такого мнения

20 марта 2021, 18:24, Никита Черников

Российский актёр Дмитрий Певцов призвал навсегда заблокировать Twitter за пропаганду того, что запрещено российским законодательством. Его слова приводят "Аргументы и факты".

"Я бы его вообще закрыл (Twitter, – ред.) навсегда за пропаганду того, что запрещено российским законодательством: за детскую порнографию, призывы детей к суициду и так далее", – заявил артист.

Певцов добавил, что всё, что касается интимной жизни, должно оставаться только между мужчиной и женщиной. По его словам, так было в его детстве, "была любовь и рождаемость была хорошая".

10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети Twitter из-за неудаления ею запрещённого контента. Мера затрагивает 100% мобильных устройств и 50% стационарных. 16 марта замглавы ведомства Вадим Субботин заявил, что Twitter в России будет заблокирован через месяц, если площадка не исполнит требования регулятора.

Роскомнадзор решил замедлить Twitter, соцсеть незамедлительно ответила на это шутками

Роскомнадзор решил замедлить Twitter, соцсеть незамедлительно ответила на это шутками

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