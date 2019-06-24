ДНК свиньи в говяжьих сардельках обнаружил "Росконтроль"

"Росконтроль" сообщил о результатах проверки состава говяжьих сарделек, продающихся на российских прилавках.

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В руках экспертов побывала продукция семи производителей: "ВкусВилл", "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Царицыно", "Дым Дымыч / Сохраняя традиции", "Мясницкий ряд" и "Снежана". И ни один продукт не прошел тестирование полностью.

Лучшими были признаны сардельки "ВкусВилл", несмотря на то что в составе обнаружили ДНК свиньи. При этом в сардельках не оказалось консервантов, пищевых добавок и нитритов.

ДНК свиньи обнаружили также в сардельках производителей "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Дым Дымыч / Сохраняя традиции", "Снежана" и "Мясницкий ряд".

Кроме того, в сардельках "Царицыно" и "Дым Дымыч / Сохраняя традиции" обнаружили ДНК птицы, однако это было указано в составе.

Также в сардельках нашли консерванты и стабилизаторы, о которых производители не всегда писали в составе. Так, производитель "Рублевский" добавил в продукцию каррагинан и камедь рожкового дерева, а "Великолукский мясокомбинат" продлил срок годности продукции благодаря содержанию сорбиновой и бензойной кислот.

Несмотря на это, все говяжьи сардельки оказались безопасными для здоровья по проверенным микробиологическим показателям: бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк, сальмонеллы и листерии в них обнаружены не были.

Главный специалист экспертного центра Союза потребителей "Росконтроль" Ирина Аркатова рассказала, как выбрать правильные говяжьи сардельки:

"Если вы хотите приобрести именно говяжьи сардельки, прежде всего обратите внимание на полное наименование продукта, как правило, оно нанесено небольшим шрифтом на этикетке.

Если продукт вырабатывается по ГОСТу, то в маркировке будет указано: мясной продукт, колбасное вареное изделие категории А сардельки "говяжьи". Если же сардельки вырабатываются в соответствии с ТУ или СТО, могут быть различные варианты изложения наименования, например, сардельки "из говядины" или сардельки "с говядиной", в таком случае, чтобы не ошибиться в выборе, рекомендуется ознакомиться с составом. В говяжьих сардельках должны быть указаны мясные компоненты: только говядина и/или говяжий жир-сырец.

О качестве сарделек можно судить по внешнему виду. При выборе важно оценить их цвет – насыщенно-розовый свидетельствует о том, что в составе, скорее всего, присутствует фиксатор окраски – нитрит натрия. Сардельки светло-коричневого оттенка, скорее всего, не будут содержать этот компонент".