До -13 градусов. Ночные морозы придут в Алтайский край в ближайшие дни

Резкое похолодание до -13 градусов ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, морозы придут в регион к ночи 30 октября.

Дневная температура 28 октября составит от -1 до +4 градуса, а ночью — от -2 до +3. При этом по западу местами прогнозируют -7 градусов. На большей территории края ожидается снег, местами мокрый, а также гололёд и появление временного снежного покрова в отдельных районах. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, а по востоку местами возможны порывы до 18 м/с.

К ночи 29 октября столбики термометров достигнут -2...-7 градусов, а в предгорьях обещают до -12. Дневная температура составит от 0 до +5 градусов. Осадков в этот день синоптики не ждут, однако утром может образоваться туман и гололёд. Порывы юго-западного ветра составят до 13 м/с.

30 октября ночные температуры в крае могут достигнуть -13 градусов. Днём обещают до +6 градусов. Осадков в крае не будет, однако утром возможен гололёд. Ветер южный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.