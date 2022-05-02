До +17 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 3 мая
Местами по региону ожидается порывистый ветер
3 мая 2022, 06:01, Никита Черников
3 мая дневная температура в Алтайском крае составит +12...+17 градусов тепла, а в Барнауле воздух прогреется до +15 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.
При этом в этот день будет преимущественно без осадков.
Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, местами ожидаются порывы до 16 м/с.
Ранее сообщалось, какая будет погода в Барнауле на текущей неделе.
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