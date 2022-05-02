До +17 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 3 мая

Местами по региону ожидается порывистый ветер

3 мая 2022, 06:01, Никита Черников

3 мая дневная температура в Алтайском крае составит +12...+17 градусов тепла, а в Барнауле воздух прогреется до +15 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.

При этом в этот день будет преимущественно без осадков.

Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, местами ожидаются порывы до 16 м/с.

Ранее сообщалось, какая будет погода в Барнауле на текущей неделе.

Облачно и уже не так жарко. Какая погода будет в Барнауле на этой неделе

Облачно и уже не так жарко. Какая погода будет в Барнауле на этой неделе

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