До +17 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 3 мая

3 мая дневная температура в Алтайском крае составит +12...+17 градусов тепла, а в Барнауле воздух прогреется до +15 градусов, сообщают в региональном Гидрометцентре.

При этом в этот день будет преимущественно без осадков.

Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, местами ожидаются порывы до 16 м/с.

Ранее сообщалось, какая будет погода в Барнауле на текущей неделе.