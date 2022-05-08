До +21 градуса и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае в День Победы
Местами по региону ожидается порывистый ветер
9 мая 2022, 06:01, Никита Черников
9 мая в Алтайском крае будет преобладать тёплая погода, свидетельствует прогноз регионального Гидрометцентра.
По краю дневная температура составит +16...+21 градус, в Барнауле термометры покажут + 16...+18 градусов.
Преимущественно без осадков, однако утром местами будет туман.
Ветер подует северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Местами порывы до 13 метров в секунду.
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