До +21 градуса и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае в День Победы

9 мая в Алтайском крае будет преобладать тёплая погода, свидетельствует прогноз регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +16...+21 градус, в Барнауле термометры покажут + 16...+18 градусов.

Преимущественно без осадков, однако утром местами будет туман.

Ветер подует северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Местами порывы до 13 метров в секунду.