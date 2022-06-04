До +22 градусов и дожди. О погоде в Алтайском крае 5 июня

Днём 5 июня температура воздуха в Алтайском крае составит +13...+18 градусов, а по югу потеплеет местами до +23 градусов, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах при этом ожидаются небольшие, а по югу местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер подует северный, 5-10 м/с, по югу местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле термометры в светлое время суток покажут +15...+17 градусов. В конце дня возможен небольшой дождь. Скорость ветра — до 10 м/с.