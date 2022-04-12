До +24 градусов и без осадков. Какая будет погода в Алтайском крае с 13 по 15 апреля

В ближайшие трое суток в Алтайском крае будет тепло, а каких-либо осадков при этом не ожидается. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

Так, в ночь на среду, 13 апреля, температура воздуха составит около -4...+1 градуса. Днём воздух прогреется до +9...+14 градусов, а местами по югу будет до +19 градусов. Ветер будет северо-восточный, с порывами до 18 м/с.

Ночью в четверг, 14 апреля, термометры покажут -2...+3 градуса, а днём +13...+18 градусов. В южных районах также будет теплее — до +23 градусов. Ветер в эти сутки будет восточный с усилениями до 18 м/с.

В пятницу, 15 апреля, ночь очень тёплой выдастся по западу региона — до +5...+10 градусов, в остальных местах будет около -1...+4 градусов. Дневная температура 15 апреля составит +19...+24 градуса. Ветер подует северо-восточный с порывами до 16-18 м/с.