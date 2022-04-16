До +26 градусов потеплеет в Алтайском крае 17 апреля

Жаркая погода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 17 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха днём составит +21...+26 градусов, по северо-западу термометры местами покажут +15...+20, а в Барнауле — от +21 до +23 градусов.

Преимущественно без осадков, однако по северо-западу местами ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.