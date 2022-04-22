До +3 градусов похолодает в Алтайском крае 23 апреля
Осадков в этот день не ожидается
23 апреля 2022, 06:00, Никита Черников
Холодная погода установится в Алтайском крае в субботу, 23 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю дневная температура составит +3...+8 градусов, в Барнауле термометры покажут +4...+6 градусов.
Утром местами по региону будет туман, днём — преимущественно без осадков.
Ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.
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