До +3 градусов похолодает в Алтайском крае 23 апреля

Холодная погода установится в Алтайском крае в субботу, 23 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +3...+8 градусов, в Барнауле термометры покажут +4...+6 градусов.

Утром местами по региону будет туман, днём — преимущественно без осадков.

Ветер подует северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.