До +30 градусов, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 15 мая

Жаркая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в воскресенье, 15 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит +25...+30 градусов, однако местами по западу будет немного прохладнее: +19...+24 градуса. Также ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов. В конце дня будет дождь, также возможна гроза. Скорость ветра при порывах может достигать 16 м/с.