До +32 градусов, дожди и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 июля

Жаркую погоду с осадками прогнозируют алтайские синоптики на 16 июля, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

Дневная температура по краю составит +22...+27 градусов. По югу при этом местами потеплеет до +32 градусов, также в этой части региона ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер подует юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +23...+25 градусов. Преимущественно без осадков, а скорость ветра не будет превышать 9 м/с.