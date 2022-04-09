До +9 градусов и без осадков. О погоде в Алтайском крае 10 апреля

10 апреля в Алтайском крае дневная температура составит +4...+9 градусов, сообщают в Гидрометцентре региона. Утром местами будет туман, а днём — преимущественно без осадков. Ветер подует северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут около 4-6 градусов тепла. Как и в целом по краю, преимущественно без осадков. Скорость северного ветра не должна превышать 7 м/с.