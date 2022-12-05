До двух лет тюрьмы: в отношении Лепса возбудили уголовное дело из-за драки в Санкт-Петербурге

Певцу Григорию Лепсу грозит до двух лет лишения свободы. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на адвоката потерпевшего, после драки возле бара Санкт-Петербурга полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»).

Напомним, что о драке стало известно накануне. По информации СМИ, она произошла после концерта в Ледовом дворце, где певец психанул, швырнул микрофон на пол и ушёл со сцены. Оттуда он направился в заведение Finnegan's. Там он сцепился с 39-летним мужчиной. После конфликта он обратился в больницу, где у него якобы диагностировали перелом носа и ушиб коленного сустава.

Адвокат потерпевшего рассказывал, что Лепс потребовал сыграть с ним нарды на 10 тысяч долларов и аргументировал своё желание увесистой пачкой пятитысячных купюр. Мужчина отказался ставить на такую сумму и попросил дать доиграть текущую партию. Однако Лепс якобы снял очки и пошёл в «атаку», где на улице ему принялись помогать охранники.

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Культура Сорвавший концерт Григорий Лепс объяснил поклонникам свое поведение

Отметим, что Лепс уже объяснялся за своё поведение на сорванном концерте. По словам его директора, певец так повёл себя из-за проблем со здоровьем.