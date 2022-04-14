Добиться справедливости. Какие проблемы помогает решить Центр защиты прав граждан в Алтайском крае

В Алтайском крае несколько лет работает центр защиты прав граждан (ЦЗПГ) партии «Справедливая Россия — За правду». Сюда обращается множество людей, каждой жалобе уделяют внимание. В центре помогают добиваться перерасчёта за услуги ЖКХ, возвращают «потерянные» годы пенсии и выплаты, отстаивают права льготников на лекарства и решают многие другие проблемы, уточняют в партийной пресс-службе.

Если вы не знаете, куда идти и к кому обратиться со своим вопросом, что делать в сложившейся ситуации и как действовать, то обратитесь в ЦЗПГ. Вы можете прийти с любой проблемой — ЖКХ, льготные лекарства, ремонт дорог, пенсионные начисления, неисполнение решений суда и т.д. Специалисты центра окажут бесплатную юридическую помощь, составят обращения в профильные ведомства и расскажут, как действовать, уверяют эсеры.

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«Очень много людей приходят к нам в центр в отчаянии. Они не знают, как им решить свои проблемы, в какие структуры обращаться, откуда ждать помощи. Мы всегда готовы помочь, подсказать, научить, как сделать первый шаг. Чаще всего к нам обращаются с проблемами ЖКХ. Порядка 70% граждан жалуются на работу недобросовестных управляющих компаний, на неисполнение обязательного перечня работ, на некачественный капитальный ремонт и на завышенные начисления по коммунальным услугам. Мы отправляем обращения в соответствующие инстанции и контролируем ход каждого дела. Не каждый вопрос можно решить оперативно, но всё же наш центр добивается справедливости!» — отметила руководитель Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском крае Татьяна Мазунина.

Обратиться со своей проблемой можно по адресу: Барнаул, улица Деповская, 7, офис А-116. Уточнить интересующую информацию можно по телефону: 8 (3852) 29-90-99.