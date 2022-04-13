Добрая московская школьница раздала одноклассникам миллион на покупки

11-летняя московская школьница отдала одноклассникам миллион рублей без ведома родителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Дети начали выманивать деньги у девочки в декабре 2021 года. Мальчик пожаловался на то, что разбил телефон, а также что вынужден делить один ноутбук с братом. Школьница заглянула в родительский сейф, достала оттуда деньги и отдала «нуждающемуся».

Новости

Происшествия Мошенники обманули жительницу Алтайского края более чем на 1 млн рублей

Другие ученики узнали об этом и стали обращаться к ребёнку. Она оплатила одноклассникам маникюр, покупку нового компьютера, а также отдала ещё полмиллиона. Дети обещали, что пойдут работать и вернут ей все деньги.

Родители школьницы обнаружили пропажу лишь в апреле, после чего обратились в полицию.