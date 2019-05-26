Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги "Голоса"

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу "Голос. Дети" после скандала.

В своем Instagram она одобрила решение Первого канала присудить победу всем девятерым финалистам и поздравила других участников с победой на конкурсе.

"Вы – лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе! – написала Микелла Абрамова. – С победой! "Команда Голос. Дети 6", вместе мы – сила!".

Она вспомнила о том, что как в моменты радости, так и сильного волнения ребята были вместе с ней и поддерживали друг друга.

Дочь Алсу с восторгом вспоминает моменты, проведенные на сцене, ведь это было ее мечтой.

"Моя мечта – выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта – стала реальностью, – поделилась девочка. – Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!".

Она поблагодарила Первый канал за предоставленную возможность, а подписчиков и друзей – за голоса и поддержку, которую Микелла чувствовала даже на расстоянии.

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Общество Первый канал аннулировал результаты "Голос. Дети", где победила дочь Алсу

Финал шоу "Голос. Дети" прошел 26 апреля. Дочь Алсу в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила других финалистов – Ержана Максима и Валерия Кузакова, которые набрали 15,6% и 27,9% соответственно.

Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки. По ее результатам принято решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети". Во время спецвыпуска, на который дочь Алсу не приехала, объявлено, что все участники финала стали победителями.