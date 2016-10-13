Дочь бойца Федора Емельяненко выписали из больницы в Москве

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Шестнадцатилетнюю дочь знаменитого спортсмена Федора Емельяненко выписали из больницы после того, как на нее напали неизвестные в Москве, пишет "Комсомольская правда".

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Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает, но если бы не оперативное вмешательство врачей, то состояние девочки могло ухудшиться, считает источник издания.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад ребенка избили неизвестные. У нее был диагноз - ушиб грудной клетки. Есть версия, что это произошло из-за высказывания Емельяненко о детских боях, которые прошли в Чечне.