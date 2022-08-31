Дочь Пескова стала жертвой телефонных мошенников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его дочь Елизавета пострадала от телефонных мошенников, которым удалось снять средства с её банковских карт. Как сообщает ТАСС, служба безопасности банка сработала быстро, и потерянные деньги удалось вернуть.

«Она говорит, это было как гипноз. Она даже ничего не поняла, как стала называть свои ПИНы и так далее, и у неё с двух карточек сняли деньги», — рассказал он, выступая на просветительском марафоне «Знание».

Песков отметил, что и он, и представители банка неоднократно и детально рассказывали Елизавете, как избежать уловок мошенников, однако порой «сила убеждения побеждает знание».

«Хорошо, кстати, тогда службы безопасности банков очень быстро среагировали, она обратилась, и удалось ей все деньги вернуть», — сказал пресс-секретарь президента и добавил, что ему неизвестно, были ли те мошенники задержаны.