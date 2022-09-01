Дочка депутата АКЗС дала первый звонок в школе, куда на торжественную линейку приезжал губернатор

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания 1 сентября посетили торжественные линейки в школах, куда отвели в первый класс детей и внуков, сообщили на сайте парламента.

Первый звонок в школе № 126 дала Екатерина Лисицына — дочь депутата Александра Лисицына.

«Первое сентября — всегда волнительный день для каждого родителя, особенно для тех, кто ведёт своего ребёнка в первый класс. В этом году этот важный момент настал и у меня, сегодня повёл свою дочку на её первый школьный звонок. Уверен, что впереди её ждёт много всего познавательного и интересного! Будем вместе всей семьёй следить за её успехами и радоваться новым победам», — отметил Лисицын.

Кстати, именно школу № 126 в День знаний посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он пожелал школьникам успешно справляться со всеми задачами в новом учебном году, первоклассникам — постепенно привыкнуть к дисциплине и учебной нагрузке, а выпускникам — достигнуть поставленных целей.

Депутаты АКЗС с детьми и внуками 1 сентября / Фото: akzs.ru

В первый класс пошла внучка спикера АКЗС Александра Романенко, которую зовут Александра. Он посетил линейку в школе № 55. В этой же школе будет учиться дочь Александра Локтева, Адель.

«Я сам окончил эту школу, у меня самые тёплые воспоминания о годах учёбы. Уверен, что у дочери тоже всё сложится хорошо», — отметил депутат.

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов также принял участие в линейке — он привёл в первый класс младшего сына.

Журналисты amic.ru тоже побывали на торжественных линейках и подготовили интересный фоторепортаж: банты, фартуки, флаги и цветы в горшочках.