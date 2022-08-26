Слушатели Наше Радио Барнаул вместе с ведущими съездили в горы на премиальных внедорожниках

Наше Радио Барнаул и автосалон «Альбион-Моторс» этим летом запустили совместный розыгрыш, главным призом которого была поездка в Горный Алтай на внедорожниках EXEED. С 1 по 12 августа ведущие в прямом эфире общались с участниками проекта, отбирая финалистов.

Победителями стали жители Барнаула Сергей Молчанов и Александр Нестеров. Они вместе с ведущими Глебом Пикаловым и Дядей Витей на два дня, 17 и 18 августа, поехали в горы. Показываем, как это было.

Фото: Наше Радио Барнаул