Доходы мобилизованных россиян не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей

Доходы мобилизованных мужчин не будут учитывать при оценке нуждаемости семей для получения мер соцподдержки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В сообщении на сайте кабмина отметили, что соответствующее решение позволит сохранить помощь нуждающимся семьям на прежнем уровне.

«Таким образом, прошлые заработки родителя — зарплата, гонорары, предпринимательский доход — не будут учитываться при расчёте нуждаемости. При этом, если до мобилизации гражданин не работал и семье ранее было отказано по правилу нулевого дохода, то семья сможет обратиться вновь — отсутствие доходов у мобилизованного гражданина не будет основанием для применения правила нулевого дохода», — цитирует ТАСС пояснение Минтруда.

В правительстве напомнили, что на получение социальной поддержки могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе.