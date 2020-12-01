Доктор Мясников раскрыл самые опасные симптомы COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не "рваться" на больничные койки при отсутствии симптомов коронавируса. Однако если температура держится выше 38 градусов – это уже повод обратиться за помощью и потребовать госпитализации.

"Если вы обезвожены, у вас провалились глаза, у вас сухой язык, если у вас мало мочи, это говорит о том, что у вас проблема идет с потерей жидкости, с почками и так далее – тут, конечно, надо обращаться к врачу", – сказал Мясников в эфире канала "Россия 1".

При этом самой важной причиной для госпитализации медик назвал раннюю одышку. По его словам, обычно коронавирус дает о себе знать на седьмой-восьмой день, однако проблемы с дыханием уже с самого начала являются серьезным симптомом.