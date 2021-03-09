Доктор Мясников рассказал, нужно ли прививаться переболевшим коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, нужно ли ставить прививку от коронавируса переболевшим COVID-19. По его словам, делать это необязательно, но такая процедура все равно не причинит человеку никакого вреда.

Специалист сослался на исследование южноафриканских ученых, которые пришли к выводу, что появившиеся после перенесенного ковида антитела не защищают от новых вариантов SARS-CoV-2.

"Вывод: если в какой-то области (стране) новые мутации становятся доминирующими, то меры защиты, вероятно, могут быть нужны и уже переболевшим", – написал врач в своем Telegram-канале, также напомнив своим читателям о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее доктор Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса. По его словам, до этого эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения, но в случае с COVID-19 у него нет уверенности в том, что все идет согласно законам природы.