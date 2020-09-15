Доктор Мясников рассказал о необычных симптомах серьезных заболеваний

Специалист считает, что врачи потеряли "искусство осмотра"

15 сентября 2020, 08:25, Илья Звягинцев

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал распространенные, но необычные симптомы серьезных заболеваний. О них доктор рассказал в эфире программы "О самом главном".

По его словам, сегодня врачи "потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом", хотя это может помочь правильно поставить диагноз.

Мясников объяснил, что боль в суставах, например, может быть признаком климакса, гепатита B или C, воспалений кишечника или псориаза. Сухость во рту, которую часто связывают с дефицитом витамина А или анемией, может сигнализировать о синдроме Шегрена. 

Врач добавил, что признаком серьезного заболевания также является хроническая усталость. 

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