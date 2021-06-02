Доктор Мясников развеял главный миф о пользе моркови
Употребление этого корнеплода снижает риск возникновения инсульта, указал телеведущий
Морковь не оказывает положительного эффекта на зрение, этот миф запустили британцы во время Второй мировой войны, заявил медиаврач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".
"Они изобрели инфракрасные объективы, позволяющие видеть в темноте, но чтобы немцы не догадались раньше времени, они стали везде муссировать, что их пилоты едят морковку, поэтому зрение у них отличное и они видят в темноте", – объяснил врач.
Он добавил, что немцы тогда не поверили в эту выдумку. Однако со временем она всё равно разлетелась по миру.
При этом Мясников рассказал, что морковь – всё же очень полезный овощ. Этот корнеплод обладает большим запасом витаминов, а также содержит бета-каротин, который снижает риск возникновения инсульта.
Ранее Александр Мясников назвал бобовые идеальным продуктом питания. По его словам, в них нет никакого вреда, кроме метеоризма.